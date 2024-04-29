Гончаренко — о ничьей с «Рубином»: хоть какое‑то движение вперёд

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о ничейном результате с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» — негативный результат? Посмотрим, как пройдёт весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперёд. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:1.

Нападающий казанского клуба Мирлинд Даку открыл счёт в первом тайме на 43-й минуте встречи. Защитник уральцев Силвие Бегич сравнял счёт на 86-й минуте.

Таким образом, «Рубин» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» — на 15-й позиции (25).

Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу.