Китаист Ковачич: визит Путина в Китай проходит в конструктивной манере
- РИА Новости
«Это первый визит президента Путина после переизбрания на должность президента и, соответственно, таким образом российская сторона недвусмысленно демонстрирует свои приоритеты во внешней политике», — подчеркнул эксперт.
По его словам, если оценивать состав делегации, которая поехала вместе с президентом в Пекин, можно прогнозировать, что переговоры будут идти по широкому спектру как торгово-экономических вопросов, так и вопросов военно-технического сотрудничества.
«Уже сейчас понятно, что будут обсуждаться вопросы увеличения двусторонних расчётов в национальных валютах. Возможно, будут обсуждаться вопросы углубления взаимодействия в военной сфере, в том числе совместных учений между двумя странами», — пояснил аналитик.
Кроме того, по его словам, можно говорить о развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, в том числе по поставкам российской сельхозпродукции в Китай.
«И, конечно же, не обойтись без энергетики. В настоящее время сотрудничество в этой сфере между двумя странами очень активно развивается, например, по итогам прошлого года Россия экспортировала в Китай 107 млн т нефти, это больше, чем другие китайские импортёры, например, Саудовская Аравия или Ирак», — рассказал китаист.
Он отметил, что по поставкам газа тоже достигнуты достаточно серьёзные показатели.
«Но в обсуждении, как мы знаем, в том числе проект «Сила Сибири—2», поэтому, вероятно, этот вопрос также будет активно обговариваться в ходе визита президента. В целом, ощущение, что визит проходит в очень практической и конструктивной манере. Программа достаточно обширная, несмотря на его короткие сроки — всего два дня —соответственно, стороны обсудят широкий комплекс вопросов по нашему двустороннему взаимодействию», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин описал отношения с Китаем словами «русский с китайцем — братья навек».
В Пекине состоялись переговоры лидеров двух стран. Они продолжались около 2,5 часа. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.