Китаист Ковачич: визит Путина в Китай проходит в конструктивной манере

Эксперт-китаист Леонид Ковачич заявил в беседе с RT, что первый визит президента Владимира Путина в Китай после переизбрания недвусмысленно демонстрирует приоритеты России во внешней политике.

«Это первый визит президента Путина после переизбрания на должность президента и, соответственно, таким образом российская сторона недвусмысленно демонстрирует свои приоритеты во внешней политике», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если оценивать состав делегации, которая поехала вместе с президентом в Пекин, можно прогнозировать, что переговоры будут идти по широкому спектру как торгово-экономических вопросов, так и вопросов военно-технического сотрудничества.

«Уже сейчас понятно, что будут обсуждаться вопросы увеличения двусторонних расчётов в национальных валютах. Возможно, будут обсуждаться вопросы углубления взаимодействия в военной сфере, в том числе совместных учений между двумя странами», — пояснил аналитик.

Кроме того, по его словам, можно говорить о развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, в том числе по поставкам российской сельхозпродукции в Китай.

«И, конечно же, не обойтись без энергетики. В настоящее время сотрудничество в этой сфере между двумя странами очень активно развивается, например, по итогам прошлого года Россия экспортировала в Китай 107 млн т нефти, это больше, чем другие китайские импортёры, например, Саудовская Аравия или Ирак», — рассказал китаист.

Он отметил, что по поставкам газа тоже достигнуты достаточно серьёзные показатели.

«Но в обсуждении, как мы знаем, в том числе проект «Сила Сибири—2», поэтому, вероятно, этот вопрос также будет активно обговариваться в ходе визита президента. В целом, ощущение, что визит проходит в очень практической и конструктивной манере. Программа достаточно обширная, несмотря на его короткие сроки — всего два дня —соответственно, стороны обсудят широкий комплекс вопросов по нашему двустороннему взаимодействию», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин описал отношения с Китаем словами «русский с китайцем — братья навек».

В Пекине состоялись переговоры лидеров двух стран. Они продолжались около 2,5 часа. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.