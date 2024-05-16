В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму катер ВМС Украины

В западной части Чёрного моря российские военные обнаружили следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Его уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Как уточняется, безэкипажный катер был обнаружен около 15:30 мск. Перед этим в Минобороны заявили, что российская морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров в Чёрном море.