В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму катер ВМС Украины
В западной части Чёрного моря российские военные обнаружили следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Его уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Как уточняется, безэкипажный катер был обнаружен около 15:30 мск.
Перед этим в Минобороны заявили, что российская морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров в Чёрном море.
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