RT в Telegram
Подпишись

В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму катер ВМС Украины

Короткая ссылка
В западной части Чёрного моря российские военные обнаружили следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Его уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.
В Чёрном море уничтожен следовавший к Крыму катер ВМС Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняется, безэкипажный катер был обнаружен около 15:30 мск.

Перед этим в Минобороны заявили, что российская морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить