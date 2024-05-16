Политолог Калачёв назвал огромным значение Дюмина для Тульской области

Константин Калачёв, руководитель «Политической экспертной группы», политолог, назвал в беседе с RT огромным значение экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина для региона.

«Значение Дюмина для региона огромное, я думаю, это понимает прекрасно каждый, кто посещал Тулу в последние годы. Видно, как преобразился город, а это усилия не только городской власти, это усилия в первую очередь региональной власти», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Тула «действительно расцвела и похорошела». По мнению Калачёва, идеальный губернатор — это «лоббист и защитник территории, драйвер её развития».

«Используя свой политический и административный вес, свои связи, отношение к себе, как к человеку, который ближе к президенту, он мог добиться своего от буквально любого министра. И я думаю, что в Туле его тоже, наверное, провожали со слезами, потому что благоустройство Тульской области и Тулы в особенности — это, конечно, его заслуга», — добавил специалист.

Также он акцентировал внимание на оживлении промышленности в регионе.

«Тем более, что Тула — центр ВПК, сейчас это очень востребовано по понятным причинам. Он многое сделал для того, чтобы привести в Тулу федеральные деньги. Он многое сделал для того, чтобы Тула была привлекательной для инвесторов», — добавил Калачёв.

Говоря о задачах, которые предстоят новому руководителю, аналитик заявил о необходимости обеспечить линию преемственности и реализовать те заделы, которые сделаны при Дюмине.

«Я думаю, что Дюмин наверняка будет помогать. Что касается приоритетов: развитие предприятий ВПК в Туле, безусловно, важная тема. Тула — это индустриально-аграрный регион, где есть что развивать, есть что показать, есть чем гордиться. В общем, мне кажется, главное это — взаимодействие с тульским малым и средним бизнесом в проектах развития. Открытость по отношению к населению: слушать людей, слышать людей», — заявил собеседник RT.

По его словам, это тот случай, когда нужно попытаться обеспечить реализацию всего того, что до этого было заложено, запланировано Дюминым, и, может быть, добавить что-то новое.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин эмоционально простился с регионом, которым руководил в течение восьми лет. В какой-то момент ему пришлось прервать свою речь.

14 мая президент России Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником. В свою очередь, временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев.