Экс-губернатор Тульской области Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с регионом

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин эмоционально простился с регионом, которым руководил в течение восьми лет. В какой-то момент ему пришлось прервать свою речь из-за нахлынувших чувств.

Дюмин заявил, что для него было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми.

«Тульская область, Тула навсегда останутся в моём сердце...» — сказал он, после чего прервал выступление, пытаясь совладать с эмоциями.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником. В свою очередь, временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев.