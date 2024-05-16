Экс-губернатор Тульской области Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с регионом
- РИА Новости
Дюмин заявил, что для него было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми.
«Тульская область, Тула навсегда останутся в моём сердце...» — сказал он, после чего прервал выступление, пытаясь совладать с эмоциями.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником. В свою очередь, временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев.