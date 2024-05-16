Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекина выросло до четырёх

Количество пострадавших в результате ночного обстрела Вооружёнными силами Украины города Шебекино в Белгородской области выросло до четырёх.

Как сообщил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, троим из них уже оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

«Ещё один мужчина с проникающим ранением брюшной полости и осколочным ранением голени сейчас находится в областной клинической больнице под наблюдением специалистов», — написал он, добавив, что состояние четвёртого пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекине в результате атаки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.