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Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекина выросло до четырёх

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Количество пострадавших в результате ночного обстрела Вооружёнными силами Украины города Шебекино в Белгородской области выросло до четырёх.
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекина выросло до четырёх
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, троим из них уже оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

«Ещё один мужчина с проникающим ранением брюшной полости и осколочным ранением голени сейчас находится в областной клинической больнице под наблюдением специалистов», — написал он, добавив, что состояние четвёртого пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекине в результате атаки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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