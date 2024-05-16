Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено в Калининграде

Уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче поддельных сертификатов о владении русским языком возбуждено в Калининграде.

Обвинение предъявлено генеральному директору одной из калининградских фирм, сотруднице Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения, а также гражданину Узбекистана.

Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

«Установлено, что фигурантами уголовного дела в Калининграде была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала», — отмечает СК.

По предварительным данным, задержанные незаконно оформили документы не менее 100 иностранным гражданам.