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Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено в Калининграде

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Уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче поддельных сертификатов о владении русским языком возбуждено в Калининграде.
Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено в Калининграде
  • РИА Новости

Обвинение предъявлено генеральному директору одной из калининградских фирм, сотруднице Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения, а также гражданину Узбекистана.

Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

«Установлено, что фигурантами уголовного дела в Калининграде была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала», — отмечает СК.

По предварительным данным, задержанные незаконно оформили документы не менее 100 иностранным гражданам.

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