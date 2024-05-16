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Панкин: деловые круги Запада взвешивают риски конфискации активов России

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Деловые круги в странах Запада сейчас взвешивают все риски ответных мер в случае конфискации российских активов, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин: деловые круги Запада взвешивают риски конфискации активов России
  • РИА Новости

Дискуссию на эту тему активно продвигают и в США, и в ЕС, и в других странах, напомнил замминистра. Москва же такие шаги расценивает как попрание международного права.

«Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги взвешивают все риски — в том числе для самих себя и риски ответных мер с нашей стороны», — цитирует Панкина РИА Новости.

Эти ответные меры могут быть и симметричными, и асимметричными, подчеркнул замминистра, напомнив, что они могут быть задействованы посредством разных инструментов: правовых, финансовых, административных.

Парламент Эстонии ранее принял закон, предусматривающий легализацию использования замороженных в республике российских суверенных активов «для восстановления Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва решительно ответит на конфискацию её активов западными странами.

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