Митрофанов: возвращение фанатов на трибуны будет мудростью с их стороны

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал бойкот некоторых фанатов матчей чемпионата.

«Это позиция определённого сообщества, а не отдельного человека. Важно, чтобы РФС, РПЛ и клубы проводили работу, пытались выстраивать диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион», — цитирует генсека «Чемпионат».

Он добавил, что возвращение фанатов на трибуны будет мудростью с их стороны.

Напомним, что фанатские объединения сообщили о бойкоте матчей из-за системы Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступил в силу 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» растянули баннер, посвящённый жертвам теракта в «Крокусе».