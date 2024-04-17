Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» растянули баннер, посвящённый жертвам теракта в «Крокусе»

Болельщики «Зенита» растянули баннер, посвящённый жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», на матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

«А пока у нас в груди тонкая не рвётся нить», — написано на баннере.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по данным СК России, погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 0:0.

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев «Крокуса».