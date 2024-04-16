Зобнин поблагодарил Абаскаля за доверие и совместную работу в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — написал Зобнин в социальных сетях.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».