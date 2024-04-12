Агент: словацкие хоккеисты из клубов КХЛ сами не поехали в расположение сборной
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«Никто из игроков КХЛ не поехал в сборную Словакии, потому что лечат болячки после тяжёлого сезона», — сказал Бабаев «Матч ТВ».
Он отметил, что спортсмены прямо заявили федерации о намерении пропустить турнир из-за личных обстоятельств. В частности, речь идёт о Михале Чайковски и Томаше Юрчо.
«Не стоит искать какого‑то политического контекста. Игроки сами так сказали», — добавил агент.
В марте прошлого года руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт пять матчей в мае.