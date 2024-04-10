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Агент Траоре назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Англии

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Агент Секу Траоре рассказал, какой российский футбольный клуб клуб является самым популярным в Англии.
Агент Траоре назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Англии
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, раньше был «Спартак». А сейчас «Зенит». До запрета участия в еврокубках «Зенит» часто играл в еврокубках. Мы же говорим больше про нынешнее время. Раньше еще был популярен ЦСКА», — цитирует Траоре Legalbet.

Петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Армейцы с 36 турнирными баллами находятся на четвёртой строчке, а спартаковцы расположились на шестой строчке с 35 очками в активе.

Ранее Юрий Жирков заявил, что «Зенит» почти всегда побеждает «Спартак» и ЦСКА без проблем.

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