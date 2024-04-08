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Жирков: сейчас «Зенит» почти всегда побеждает «Спартак» и ЦСКА без проблем

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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жирков: сейчас «Зенит» почти всегда побеждает «Спартак» и ЦСКА без проблем
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Семак выстроил чёткую систему внутри клуба, в каждой линии есть по несколько футболистов, конкурирующих друг с другом. Остальным клубам тяжело тягаться с «Зенитом». Раньше все ждали матчи петербуржцев со «Спартаком», ЦСКА, и результат был непредсказуем. А сейчас «Зенит» почти всегда побеждает без проблем», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 23-го тура РПЛ. 

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась победой команды с берегов Невы со счётом 1:0.

В составе победителей отличился Педро, который нанёс точный удар на 42-й минуте.

Таким образом, петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Балтика» — на 15-й позиции (17 турнирных баллов).

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».

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