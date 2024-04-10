Свечников забросил лакросс-гол в игре с «Бостоном» и был признан первой звездой матча
Встреча проходила на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который был признал первой звездой встречи, забил лакросс-гол, а также отдал голевую передачу.
Гол в подобном стиле стал третьим для россиянина в карьере в НХЛ.
Голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков отразил 22 броска из 23 по своим воротам и стал третьей звездой матча.
Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.