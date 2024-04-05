Кафу: Алвес отвечает перед законом за сделанное, но он не перестанет быть моим другом

Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии по футболу Кафу прокомментировал ситуацию вокруг экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса.

«Мы весьма близки. Вообще, я привык говорить, что на каждое действие есть реакция. Дани Алвес отвечает перед законом за то, что сделал. При этом он никогда не перестанет быть моим другом, вне зависимости от того, что он совершил или не совершил. У нас не было возможности обсудить эту тему», — цитирует Кафу «Чемпионат».

Алвес известен по выступлениям за испанские «Севилью» и «Барселону», итальянский «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен», бразильские «Байя» и «Сан-Паулу», а также мексиканский «УНАМ Пумас». За свою карьеру он завоевал 43 трофея, в том числе три кубка Лиги чемпионов.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алвес закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы.