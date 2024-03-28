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Daily Mail: Алвес после освобождения закатил вечеринку на всю ночь на вилле за €5 млн

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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы.
Daily Mail: Алвес после освобождения закатил вечеринку на всю ночь на вилле за €5 млн
  • AFP
  • © LLUIS GENE

По информации Daily Mail, 26 марта, на следующий день после освобождения, экс-футболист собрал семью и друзей, чтобы отпраздновать это событие. Они все провели ночь на его вилле стоимостью €5 млн, празднование продлилось до пяти утра.

Напомним, что Алвес был освобождён под залог в размере €1 млн после года и двух месяцев пребывания под стражей. Он обвиняется в изнасиловании 23-летней девушки. Предполагаемый инцидент произошёл в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что семья Алвеса хочет взять в кредит €1 млн, чтобы освободить его из тюрьмы.

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