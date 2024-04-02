Уиттакер — о поединке с Чимаевым: со мной Хамзату будет намного сложнее

Австралийский боец UFC Роберт Уиттакер высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Вероятно, в октагоне у меня будет преимущество в скорости и в ударе. Одна из его самых сильных сторон — это, безусловно, борьба. Но со мной ему будет намного сложнее в плане тейкдаунов, просто из-за того, что я прекрасно контролирую дистанцию. На мой взгляд, победа в этом поединке даст мне шанс выйти на титульный бой», — приводит слова Уиттакера портал Middle Easy.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии сразятся Чимаев и Уиттакер.

Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.