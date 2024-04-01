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Теннисистка Александрова: самые близкие родственники у меня живут в Праге

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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала подробности о своей жизни в Праге.
Теннисистка Александрова: самые близкие родственники у меня живут в Праге
  • AP
  • © Hussein Sayed

«Жизнь в Праге выбирали родители, я была ещё маленькая. Мы приехали туда ещё на детский турнир, и им там очень сильно понравилось», — рассказала Александрова «Спорт-Экспрессу»

По её словам, в столице Чехии большое количество мест для занятий теннисом.

Россиянка добавила, что в родном Челябинске последний раз была крайне давно, но с большим удовольствием посетит город, когда появится возможность.

«Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь помимо теннисных турниров проходит там», — добавила спортсменка.

Ранее теннисистка Калинская призналась, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже.

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