Теннисистка Александрова: самые близкие родственники у меня живут в Праге
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«Жизнь в Праге выбирали родители, я была ещё маленькая. Мы приехали туда ещё на детский турнир, и им там очень сильно понравилось», — рассказала Александрова «Спорт-Экспрессу».
По её словам, в столице Чехии большое количество мест для занятий теннисом.
Россиянка добавила, что в родном Челябинске последний раз была крайне давно, но с большим удовольствием посетит город, когда появится возможность.
«Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь помимо теннисных турниров проходит там», — добавила спортсменка.
Ранее теннисистка Калинская призналась, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже.