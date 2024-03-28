Теннисистка Калинская призналась, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анна Калинская выразила желание принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Есть ли желание поехать на Олимпиаду? Да», — цитирует Калинскую «Спорт-Экспресс».

При этом спортсменка призналась, что предпочитает не слишком много думать о выступлении на Олимпийских играх 2024 года. А всерьёз начнёт рассматривать эту возможность ближе к старту соревнований.

Калинская занимает 25-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2024 году она дошла до финала турнира в Дубае, где уступила Ясмин Паолине. А на соревнованиях в Майами дошла до 1/8 финала, но была вынуждена сняться с матча с Марией Саккари.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей было трудно в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами.