Александрова заявила, что ей было трудно в матче с Пегулой в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
- AP
- © Marta Lavandier
«Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. Я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.
В четвертьфинале она победила американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
В следующем круге россиянка сыграет с Даниэль Коллинз из США.
Ранее Даниил Медведев прокомментировал победу над Николасом Харри в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.