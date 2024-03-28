Александрова заявила, что ей было трудно в матче с Пегулой в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей было трудно в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами.

«Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. Я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале она победила американку Джессику Пегулу со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

В следующем круге россиянка сыграет с Даниэль Коллинз из США.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал победу над Николасом Харри в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.