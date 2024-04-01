Костомаров рассказал, как его после ампутаций подкалывают друзья

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о шутках со стороны своих друзей после нескольких перенесённых ампутаций.

«Меня Макс Ставиский постоянно подкалывает: «У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны», — заявил Костомаров в эфире «Шоу Воли».

При этом он добавил, что и сам в ответе не избегает доли юмора и может тоже пошутить на эту тему.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.