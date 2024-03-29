Тарасова — об участии россиян в ОИ: запрещает всё подряд МОК, не нужно им уподобляться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что не стоит запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Не надо давить на наших спортсменов, которые захотят поехать на Олимпийские игры. Это их выбор. Запрещают всё подряд МОК и международные федерации, не нужно уподобляться им», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.