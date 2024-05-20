Кремль: учения по отработке применения ЯО проведут в соответствующие сроки
- РИА Новости
«Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал журналистам представитель Кремля.
6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ.
Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».