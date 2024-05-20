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Перешедший на сторону России боец ВСУ: я давал присягу народу, а не Зеленскому

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RT в эксклюзивном материале про украинских военных, перешедших на сторону России, рассказал об одном из таких бойцов, которые теперь воюют в отряде имени Максима Кривоноса.

Роман Смолянюк служил в штурмбригаде «Донбасс», с группой четыре дня просидел на позиции без прикрытия под обстрелами миномётов и артиллерии ВС России. Они решили перейти на сторону России, а спустя время им предложили вступить в отряд.

«Мы согласились, потому что решили, что это наш шанс исправить всё то, что сейчас происходит», — рассказал он.

Роман уверен: своим убеждениям он не изменял, так как давал присягу украинскому народу, а не Владимиру Зеленскому.

Руководитель проекта — подполковник Вячеслав Губин с позывным Батя. По его словам, их главная задача — объяснить бывшим военным ВСУ, что русские — их братья.

«Они как были на стороне своего народа, так на стороне своего народа и остаются», — подчеркнул он.

Украинский пленный Александр Иванащенко ранее рассказал, что Вооружённые силы Украины пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев с помощью FPV-дронов в районе Авдеевки.

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