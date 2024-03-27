Тарасова: МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен вмешиваться в Игры дружбы.

«МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы. Чем больше проводится крупных турниров, тем лучше для спортсменов», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее глава WADA заявил пранкерам, что участие в Играх дружбы — политический вопрос.