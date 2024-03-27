Глава WADA заявил пранкерам, что участие в Играх дружбы — политический вопрос
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«Мы не довольны этой инициативой. Если вы хотите узнать моё мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие», — сказал Банька пранкерам.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.
Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.