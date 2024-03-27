Глава WADA заявил пранкерам, что участие в Играх дружбы — политический вопрос

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

«Мы не довольны этой инициативой. Если вы хотите узнать моё мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие», — сказал Банька пранкерам.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.