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Глава WADA заявил пранкерам, что участие в Играх дружбы — политический вопрос

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.
Глава WADA заявил пранкерам, что участие в Играх дружбы — политический вопрос
  • Gettyimages.ru

«Мы не довольны этой инициативой. Если вы хотите узнать моё мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие», — сказал Банька пранкерам.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.

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