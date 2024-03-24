Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация имеет право тестировать всех спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях на территории России.

«РУСАДА вправе тестировать на территории Российской Федерации любых спортсменов», — ответила Логинова агентству ТАСС на вопрос о том, сможет ли РУСАДА проверять на допинг участников Игр дружбы.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал заявление МОК по поводу проведения Игр дружбы в России.