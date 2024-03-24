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Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация имеет право тестировать всех спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях на территории России.
Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы
  • РИА Новости

«РУСАДА вправе тестировать на территории Российской Федерации любых спортсменов», — ответила Логинова агентству ТАСС на вопрос о том, сможет ли РУСАДА проверять на допинг участников Игр дружбы.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал заявление МОК по поводу проведения Игр дружбы в России.

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