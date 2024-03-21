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Васильев: если МОК так реагирует на Игры дружбы, значит, мы находимся на правильном пути

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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу проведения Игр дружбы в России.
Васильев: если МОК так реагирует на Игры дружбы, значит, мы находимся на правильном пути
  • РИА Новости

«Нам надо не обращать на них внимание, а идти своим путём. Они чувствуют, что земля уходит из-под ног и теряются нити управления. Олимпийское движение уже не имеет той силы и того величия, которое было прежде. Нам надо продолжать своё дело. Если мы заявили об Играх дружбы, и они так возбудились, значит, мы находимся на правильном пути», — приводит слова Васильева РИА Новости.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в Федерации конного спорта России выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы.

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