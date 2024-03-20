В Федерации конного спорта России выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы

Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу проведения Игр дружбы в России.

«Федерация конного спорта России выражает глубокую озабоченность в связи с недавним заявлением Международного олимпийского комитета, осуждающим участие спортсменов в Играх дружбы.

Основываясь на современных принципах МОК, декларирующих спорт как свободное от политики пространство, конники России будут с радостью ждать своих коллег из других стран на отечественных турнирных площадках», — приводит слова Сечиной пресс-служба организации.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Валентина Родионенко высказала мнение касательно призыва МОК по Играм дружбы.