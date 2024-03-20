Родионенко — о призыве МОК: они делают много нелогичных вещей

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение касательно призыва Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.

«МОК сейчас делает много нелогичных вещей. Говорят одно, делают другое. У меня такое впечатление, что они уже сами запутались. Лишь бы только ущемить Россию, сделать ей плохо. Но, по-моему, от этого страдает весь спорт. А российские спортсмены продолжают тренироваться», — цитирует Родионенко «Спорт-Экспресс».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.