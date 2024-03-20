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Родионенко — о призыве МОК: они делают много нелогичных вещей

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение касательно призыва Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.
Родионенко — о призыве МОК: они делают много нелогичных вещей
  • РИА Новости

«МОК сейчас делает много нелогичных вещей. Говорят одно, делают другое. У меня такое впечатление, что они уже сами запутались. Лишь бы только ущемить Россию, сделать ей плохо. Но, по-моему, от этого страдает весь спорт. А российские спортсмены продолжают тренироваться», — цитирует Родионенко «Спорт-Экспресс».

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

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