Пике предложил отменить ничейные результаты в футболе

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказал мнение о ничейных результатах в футболе.

«Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Футбол боится перемен, он очень традиционный. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счётом 0:0», — цитирует испанца The Times.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Также он играл за сборную Испании с 2009 по 2018 год. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и Европы.

Ранее Пике объявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.