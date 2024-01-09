Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике объявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.

«Решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. Но в этот раз я буду тренером, а не игроком», — написал Пике в соцсетях.

Он отметил, что подробностями поделится в конце недели.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Также он играл за сборную Испании с 2009 по 2018 год. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и Европы.

Ранее Пике признался, что не скучает по футболу после завершения карьеры.