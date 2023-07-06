Узнать больше

Пике признался, что не скучает по футболу после завершения карьеры

Короткая ссылка
Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что не планирует возобновлять карьеру.
Пике признался, что не скучает по футболу после завершения карьеры
  • Gettyimages.ru

«Я не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Решение уже принято. Оглядываться назад бесполезно, даже не мечтаю о футболе. Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Тело не просит физической нагрузки», — заявил игрок в интервью AS.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Также он играл за сборную Испании с 2009-го по 2018-й. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и Европы.

Ранее Пике заявил, что молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить