Пике признался, что не скучает по футболу после завершения карьеры

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что не планирует возобновлять карьеру.

«Я не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Решение уже принято. Оглядываться назад бесполезно, даже не мечтаю о футболе. Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Тело не просит физической нагрузки», — заявил игрок в интервью AS.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Также он играл за сборную Испании с 2009-го по 2018-й. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и Европы.

Ранее Пике заявил, что молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки.