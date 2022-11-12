Пике: молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки
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«Люди так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игрок — это человек. Он не только робот, который тренируется, ест и спит. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки», — цитирует Пике Marca.
3 ноября 35-летний испанец объявил о завершении карьеры.
Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Пике намерен стать президентом «Барселоны».