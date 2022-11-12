Пике: молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал свою точку зрения относительно режима футболистов.

«Люди так сильно любят футбол, но они должны понимать, что игрок — это человек. Он не только робот, который тренируется, ест и спит. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки», — цитирует Пике Marca.

3 ноября 35-летний испанец объявил о завершении карьеры.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году он вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике намерен стать президентом «Барселоны».