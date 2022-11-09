Sport.es: Пике намерен стать президентом «Барселоны»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен в ближайшее время стать президентом каталонского клуба.

Как сообщает Sport.es, бывший защитник сборной Испании уже начал формировать команду для будущих выборов.

Следующие выборы президента «Барселоны» состоятся в 2025 году. Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и о завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» стал последним в карьере 35-летнего футболиста.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году футболист вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике оскорбил мать арбитра в перерыве матча с «Осасуной».