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Sport.es: Пике намерен стать президентом «Барселоны»

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Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен в ближайшее время стать президентом каталонского клуба.
Sport.es: Пике намерен стать президентом «Барселоны»
  • AP

Как сообщает Sport.es, бывший защитник сборной Испании уже начал формировать команду для будущих выборов.

Следующие выборы президента «Барселоны» состоятся в 2025 году. Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и о завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» стал последним в карьере 35-летнего футболиста.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2008 году футболист вернулся в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед». Защитник провёл за сине-гранатовых 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике оскорбил мать арбитра в перерыве матча с «Осасуной».

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