El Partidazo: Пике оскорбил мать арбитра в перерыве матча с «Осасуной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оскорбил мать главного арбитра матча 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:1) Хесуса Хиля Мансано.

35-летний испанец вступил в перепалку с арбитром в подтрибунном помещении в перерыве, в результате чего получил красную карточку.

«Ты судья, который сделал нас больше всех. Это чертовски позорная работа. Я занимался сексом с твоей чёртовой матерью!» — приводит слова Пике El Partidazo de COPE в Twitter, ссылаясь на задокументированный протокол игры.

Согласно регламенту защитнику грозит дисквалификация на срок до шести встреч. Однако матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией» должен был стать для него последним, так как он объявил о завершении карьеры. Его включение в заявку на игру с «Осасуной» главный тренер каталонского клуба назвал вынужденной мерой.

Ранее сообщалось, что «Барселона» останется лидером Ла Лиги на время проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.