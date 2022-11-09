«Барселона» останется лидером Ла Лиги на время проведения ЧМ-2022

«Барселона» останется лидером Ла Лиги на время проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После победы над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура Ла Лиги каталонский клуб набрал 37 очков.

«Реал», занимающий второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в случае победы над «Кадисом» во встрече 14-го тура наберет 35 очков.

Таким образом, сине-гранатовые уйдут на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, лидируя в турнирной таблице Ла Лиги.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Мемфис Депай с разрешения клуба досрочно покинул команду для подготовки к ЧМ-2022 в Катаре.