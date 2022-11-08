Mundo Deportivo: Депай досрочно покинул «Барселону» для подготовки к ЧМ в Катаре

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай с разрешения клуба досрочно покинул команду для подготовки к мундиалю в Катаре.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист отправится в Нидерланды для подготовки к чемпионату мира в Катаре.

28-летний Депай перешёл из «Лиона» в каталонский клуб в 2021 году. Он провёл за «Барселону» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.