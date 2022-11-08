Блаттер: ЧМ-2022 планировался в США, но Платини выбрал Катар по просьбе президента Франции

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

«Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой», — цитирует Блаттера Voetbal International.

Он добавил, что ЧМ-2022 планировался в США. Он отметил, что это было бы жестом мира, потому что в 2018 году мундиаль прошёл в России.

«Затем Саркози попросил Платини: «Попробуйте сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира», — добавил Блаттер.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее в МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022.