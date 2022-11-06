В МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прокомментировал призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Причины бойкота не выдерживают никакой критики. В атаках много лицемерия. Призывы распространяют около десяти стран. Это прискорбно. Реальность такова, что мир с нетерпением ждёт этого праздника», — заявил Аль Тани.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед ЧМ-2022.