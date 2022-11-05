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Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед ЧМ-2022

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.
Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Я ненавижу эту тему! Эти проблемы были настолько очевидными, но никто ни разу не сказал об этом до того, как до чемпионата мира осталось три-четыре недели. А теперь футболисты вдруг получают повреждения, и вы говорите: «Игрок не сможет сыграть на чемпионате мира, вот это да!» Ситуация, когда игроки получают повреждения в конце сезона и пропускают турнир, не нова. После длинного сезона это происходит везде в мире. Но начинать турнир через неделю после последнего матча — безумие», — приводит слова Клоппа Goal.

По мнению тренера, никому нет дела до того, как они справляются со сложившейся ситуацией.

«Что мне делать? Спросить футболистов перед матчами с «Саутгемптоном» или «Дерби»: «Вы точно хотите играть?» Мы все виноваты в том, что позволили этому случиться. А теперь это уже происходит. И всё, нам приходится мириться с этим, а игроки получают повреждения и не могут играть. Это катастрофа. Но как мы можем это изменить?» — сказал он.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сборная Англии может стать чемпионом мира.

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