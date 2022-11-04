Эрик тен Хаг: у сборной Англии есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу, который пройдёт в Катаре.

«У сборной Англии, безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силён. Считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», — цитирует тен Хага ESPN.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что гости чемпионата мира 2022 года не будут подвергаться дискриминации в Катаре.