Узнать больше

Эрик тен Хаг: у сборной Англии есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу, который пройдёт в Катаре.

«У сборной Англии, безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силён. Считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», — цитирует тен Хага ESPN.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что гости чемпионата мира 2022 года не будут подвергаться дискриминации в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить