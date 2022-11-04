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В ФИФА заявили, что гости ЧМ-2022 не будут подвергаться дискриминации в Катаре

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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что гости чемпионата мира 2022 года не будут подвергаться дискриминации в Катаре.

«Это будет праздник футбола и, безусловно, месяц празднования. После того, через что мы прошли за последние два года, это уникальная возможность для болельщиков всего мира прийти и объединиться благодаря величайшему шоу всех времён», — приводит слова Самуры пресс‑служба ФИФА.

По её словам, человечество может считать катарское общество консервативным. Она также подчеркнула, что в Катаре живут очень гостеприимные люди.

«Независимо от вашей расы, религии, вашей социальной ориентации, мы очень рады вам, и катарцы готовы принять вас с максимальным гостеприимством», — заключила Самура.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее в ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира.

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