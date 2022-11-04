ФИФА призвала участников ЧМ в Катаре сконцентрироваться на футболе, а не на политике

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в преддверии старта чемпионата мира 2022 года в Катаре обратился к представителям сборных.

«Пожалуйста, давайте сосредоточимся на футболе. Мы понимаем, что игра не существует в вакууме. Мы знаем, что много трудностей политического характера есть во всём мире», — цитирует Инфантино Sky Sports.

Он также попросил избавить футбол на время проведения ЧМ-2022 от политических или идеологических споров.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее российский волейболист Алексей Спиридонов, выступающий за катарский клуб «Аль-Ахли», в преддверии чемпионата мира по футболу рассказал о жизни в стране.