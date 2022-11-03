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Спиридонов: на ЧМ в России можно было ходить пьяным по улице, в Катаре такое не позволят

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Российский волейболист Алексей Спиридонов, выступающий за катарский клуб «Аль-Ахли», в преддверии чемпионата мира по футболу рассказал о жизни в стране.
Спиридонов: на ЧМ в России можно было ходить пьяным по улице, в Катаре такое не позволят
  • Legion-Media
  • © Newspix

«Тут много ограничений. В России позволялось всё — можно было ходить пьяным по улице и орать, а здесь такое делать не дадут. Думаю, такого веселья не будет», — цитирует Спиридонова Sports.ru.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Катар потратил миллионы долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили чемпионата мира.

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