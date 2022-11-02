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СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ

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Катар потратил сотни миллионов долларов на слежку за чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы страну не лишили чемпионата мира по футболу 2022 года.
СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Schweizer Radio und Fernsehen, бюджет проекта, или «секретной операции», для проведения которой было выделено по меньшей мере 66 агентов, составлял от 387 до 567 миллионов долларов.

По информации источника, к шпионажу были причастны высшие правительственные круги Катара, в том числе нынешний глава государства.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что перед стартом ЧМ-2022 в Катаре силовики Иордании разорвали контракты со страной — хозяйкой мундиаля.

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