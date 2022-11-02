Источник: пять тысяч силовиков Иордании отозваны из Катара в преддверии ЧМ-2022

Перед стартом чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре силовики Иордании разорвали контракты со страной — хозяйкой мундиаля.

По информации The National News, силовики Иордании разорвали контракт с катарскими властями из-за плохих бытовых условий личного состава и отозвали назад в страну порядка пяти тысяч человек, которые были задействованы в системе обеспечения безопасности ЧМ-2022.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что власти Катара дарили британским депутатам подарки в обмен на отзывы о стране.