В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира
- РИА Новости
«Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвёртого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме», — приводит слова пресс-службы ФИФА ТАСС.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Матчи пятого тура Кубка России состоятся 22 и 23 ноября, а заключительный, шестой тур пройдёт 26 и 27 ноября.
Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.