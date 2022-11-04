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В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира

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В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что проведение матчей Кубка России по футболу не запрещено во время розыгрыша чемпионата мира в Катаре.
В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира
  • РИА Новости

«Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвёртого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме», — приводит слова пресс-службы ФИФА ТАСС.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Матчи пятого тура Кубка России состоятся 22 и 23 ноября, а заключительный, шестой тур пройдёт 26 и 27 ноября.

Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.

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