Медведев поделился ожиданиями от матча с Полом в полуфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о своём будущем сопернике по 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — американце Томми Поле.

«Немного следил за ними. Мне кажется, что Томми играет хорошо. По-моему, когда Пол проводил свой стартовый поединок с Михельсеном, я находился в зоне ожидания перед своей встречей. Я видел матч Томми. Он выиграл довольно легко. Также я видел первую партию его матча с Руудом. Но не видел остальную часть поединка», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Как сказал первая ракетка России, Пол выступает на высоком уровне, а перед соревнованиями в Индиан-Уэллсе они провели тренировочную встречу, в рамках которой сыграли две партии. По признанию Медведева, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе он ожидает тяжёлой битвы.

Встреча между Медведевым и Полом пройдёт в ночь на 17 марта. Второй финалист «Мастерса» в Индиан-Уэллсе определится в противостоянии испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

Ранее Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире в Индиан-Уэллсе.